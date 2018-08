Após 2 anos parado, Julio Baptista é anunciado como reforço do Cluj, da Romênia

O meio-campista Julio Baptista ainda não desistiu da carreira de jogador de futebol. Neste sábado, ele acertou com o Cluj, da primeira divisão da Romênia. O atleta de 36 anos estava sem clube desde que deixou o Orlando City, dos Estados Unidos, em 2016.

A equipe romena anunciou a novidade pelas redes sociais e não informou o período de contrato. A decisão, no entanto, não deixa de ser surpreendente, pois Julio Baptista já se programava para a carreira fora dos gramados.

Ele estava na Copa do Mundo da Rússia como um dos embaixadores da Fifa. Na temporada passada, trabalhou promovendo o Campeonato Espanhol pelo mundo. Em junho, Julio Baptista concluiu o curso da Uefa para se tornar técnico.

Julio Baptista começou a carreira no São Paulo, em 2000. Três anos depois foi negociado com o Sevilla, onde atuou por duas temporadas. Na sequência, passou por Real Madrid, Arsenal e Roma, quando viveu o auge da carreira. Em 2011 passou pelo Málaga. Dois anos depois retornou ao Brasil e atuou pelo Cruzeiro. Em 2016 acertou com o Orlando City, onde permaneceu por uma temporada apenas.

Na seleção brasileira, o meio-campista participou de 47 jogos e marcou cinco gols. Ele participou das conquistas da Copa das Confederações, em 2005 e em 2009, e também da Copa América, em 2004 e em 2007.