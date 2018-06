Após 2 anos sem patrocínio master, Fluminense fecha acordo com empresa de cartões

Após quase dois anos sem um patrocínio master, o Fluminense anunciou nesta sexta-feira que fechou acordo com a empresa Valle Express, do ramo de cartões de credito corporativo.

+ Reforços, Gilberto e Jadson admitem 'expectativa grande' do Flu para clássico

A empresa vai estampar sua marca no espaço principal da camisa do clube carioca já neste sábado, no clássico contra o Botafogo, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O contrato é válido até o final de 2019 e também prevê a exposição da marca nas camisas dos times das divisões de base.

"É uma promessa de campanha, um presente que queríamos dar ao nosso torcedor e que estamos conseguindo cumprir. Queríamos uma marca com presença nacional e que pudesse expressar o futuro e a inovação", disse Pedro Abad, presidente do Fluminense.

O último parceiro do clube carioca havia sido o grupo Viton 44, do ramo de bebidas energéticas, que, em crise financeira, rompeu o acordo no começo de 2016. Desde então, o Fluminense contou apenas com alguns patrocínios pontuais, com a Caixa Econômica Federal, a Zoom e a Universal Resorts.

O valor da verba do novo patrocínio master não foi divulgado, mas acredita-se que ajude a aliviar a crise financeira que vive o clube. Hoje, os jogadores do Fluminense estão com salários e direitos de imagem atrasados. Além disso, somadas as três ações judiciais de Diego Cavalieri, Henrique e Gustavo Scarpa, que deixaram o clube, o Fluminense pode ter que pagar cerca de R$ 25 milhões.