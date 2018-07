Após 2 dias de espera, fã mirim de Neymar fura segurança e faz foto com o ídolo

Recluso desde que se juntou à seleção brasileira ainda em Belo Horizonte, o atacante Neymar fez a alegria de um fã mirim peruano nesta terça-feira. Após ficar dois dias no hall do hotel onde a seleção está hospedada para ver o atacante do Barcelona, o pequeno Kelmy Ahidan, de 10 anos, conseguiu furar a segurança e correu para abraçar o ídolo e tirar uma foto.

Neymar e parte do grupo apareceram no segundo andar do hotel por volta das 10h45 locais (13h45 em Brasília) e chamaram a atenção de cerca de dez torcedores que estavam no local para ver os jogadores. A segurança impediu o acesso de pessoas, mas aos gritos de "Neymar!, Neymar" o garoto Kelmy subiu as escadas correndo. Um segurança no segundo piso ainda tentou evitar o acesso do menino, mas Neymar pediu que o liberasse e fez uma foto com ele.

Feliz com a missão cumprida após dois dias de espera, Kelmy mostrava orgulhoso a foto que tirou com o ídolo. "Neymar é o melhor", afirmou. Mesmo peruano, ele diz que vai torcer para o Brasil na partida marcada para o início da madrugada desta quarta-feira. "Vai ser 4 a 0 para o Brasil", previu.

Pela manhã, o clima era tranquilo no bairro de Miraflores, onde a seleção está hospedada. A movimentação de torcedores era pequena. Tite fará a preleção ainda no hotel às 20h15 (de Brasília) e depois a seleção parte para o Estádio Nacional para o confronto com o Peru, último jogo da temporada.