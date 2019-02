Após 2 empates, Cruzeiro bate fácil Villa Nova e cola no líder América no Mineiro

O Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Mineiro. Após empatar nos dois compromissos anteriores, diante do rival Atlético e do Boa, o time aproveitou a fragilidade do lanterna Villa Nova para derrotá-lo por 3 a 0, no Castor Cifuentes, em Nova Lima, no duelo válido pela quinta rodada da competição.

O triunfo levou o Cruzeiro aos 11 pontos, em segundo lugar no Mineiro apenas por causa do saldo de gols, pois o do América é superior - 9 a 6 -, mesmo que o time só tenha empatado com o Patrocinense, fora de casa, por 0 a 0, neste domingo. Já o Villa, com dois pontos, ocupa o último lugar na classificação.

O técnico Mano Menezes aproveitou o duelo para promover a estreia de dois dos principais reforços do clube para a temporada, o lateral-esquerdo Dodô e o meia Rodriguinho. Além disso, escalou outros jogadores recém-contratados, casos do meia Marquinhos Gabriel e do lateral-direito Orejuela. O treinador também promoveu o retorno do zagueiro Dedé, que estava suspenso no compromisso anterior, mas voltou a poupar o meia Thiago Neves, que só entrou em campo durante o segundo tempo.

A diferença técnica entre os times ficou clara logo na primeira etapa no Castor Cifuentes, com o Cruzeiro empilhando chances de gol até abrir o placar. E isso aconteceu aos 37 minutos, com Fred marcando de cabeça após cruzamento de Orejuela.

O Villa Nova até esboçou uma reação ao desperdiçar boa oportunidade em jogada de bola parada na sequência. Mas o Cruzeiro ampliou já nos acréscimos, aos 47, em um lance de insistência de Rafinha, que precisou finalizar duas vezes antes de superar o goleiro Georgemy.

Na etapa final, o Cruzeiro diminuiu o ritmo. Mas continuou dando trabalho ao goleiro do Villa Nova. E sacramentou a sua vitória numa jogada que teve a participação de dois jogadores que haviam deixado o banco de reservas. Aos 37 minutos, Renato Kayzer finalizou cruzado, Georgemy espalmou e Raniel aproveitou o rebote para finalizar às redes.

O Cruzeiro voltará a jogar pelo Mineiro no domingo, quando receberá o Tombense, no Mineirão. No mesmo dia, o Villa Nova será mandante contra o Patrocinense.