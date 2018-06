Após 2ª fase de vendas, Fifa confirma 1,3 milhão de ingressos alocados para Copa

A Fifa anunciou oficialmente nesta segunda-feira que um total de 1.303.616 ingressos para a Copa do Mundo de 2018 já foram alocados para torcedores após a realização da segunda fase de vendas de entradas para os jogos da competição, que ocorrerá entre os dias 14 de junho e 15 de julho, na Rússia.

Por meio de um comunicado, a entidade informou que 568.448 bilhetes (sujeitos a confirmação de seus respectivos pagamentos) tiveram os seus destinos conhecidos por meio de sorteio após o estágio de comercialização que ocorreu entre 5 de dezembro e 31 de janeiro. E a este número se somaram os 735.168 ingressos que foram alocados durante o período inicial de vendas, realizadas em setembro de 2017. Assim, totalizaram este montante de 1.303.616 tíquetes.

"No caso de muitos jogos e tipos de entradas, a demanda superou amplamente a oferta disponível, o que de novo exigiu novamente a realização de um sorteio para a alocação dos ingressos. Concluído o sorteio, foram alocados aos agraciados 568.448 entradas (pendentes de pagamento)", afirmou a Fifa, se referindo ao fato de que os bilhetes precisam ter a quitação de seus valores confirmadas pelas operadoras de cartões por meio dos quais os torcedores adquiriram os ingressos.

De acordo com a Fifa, a maioria das solicitações de ingressos desta segunda fase de vendas é procedente da Rússia, com 197.832 ao total, e o país com o segundo maior número de pedidos é a Colômbia, com 33.048 pedidos. O Brasil, com 24.656, é o terceiro colocado desta ranking de procura, que depois tem Peru (21.946), Alemanha (21.639), Estados Unidos (20.347), México (18.155), Austrália (15.906), Argentina (15.214), Inglaterra (14.890) e Polônia (13.686) fechando, nesta ordem, este Top 10.

Ao total, entidade também distribuiu 65% dos ingressos a torcedores estrangeiros (que não são da Rússia), sendo que Fatma Samoura, secretária-geral da entidade, destacou nesta segunda-feira: "Faltam apenas 94 dias para o jogo inaugural, e seguimos muito satisfeitos com as vendas. A elevada demanda dos torcedores locais e estrangeiros demonstram a empolgação e o interesse que desperta o Mundial da Rússia em todo o planeta".

VENDAS RECOMEÇAM NESTA TERÇA

A próxima oportunidade dos fãs para adquirir bilhetes para a Copa do Mundo será iniciada nesta terça-feira, às 12 horas (horário de Moscou e às 6h de Brasília). E agora a alocação das entradas ocorrerá por ordem de solicitação e não por sorteio, o que permitirá aos torcedores assegurarem a compra da entrada em tempo real logo após realizarem o pagamento da mesma.

A Fifa informou que para esta fase de vendas ainda há ingressos disponíveis para todos os jogos da Copa, exceto Argentina x Islândia (listada como partida 7 do Mundial) e a decisão da competição. Neste estágio de comercialização também estão incluídos os bilhetes da categoria 4 de alguns duelos, reservados exclusivamente aos residentes na Rússia.