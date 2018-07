Após 2º gol no Santos, Gabriel diz ter que melhorar A estrela de Gabriel voltou a brilhar na noite deste sábado na Vila Belmiro, com a marcação do seu segundo gol em dois jogos seguidos, no triunfo diante do Vitória, que interrompeu a série de seis partidas sem vencer do time no Campeonato Brasileiro. Ao sair de campo, a jovem a promessa santista reconheceu que errou o chute e que o goleiro Wilson falhou no lance.