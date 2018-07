Após 2 jogos fora, Michel Bastos volta a ser relacionado no São Paulo

O técnico Ricardo Gomes confirmou as expectativas no São Paulo e neste sábado relacionou o meia Michel Bastos para o duelo com o Internacional, domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Michel Bastos estava fazendo um trabalho de reforço muscular e, assim, ficou afastado dos últimos dois jogos do São Paulo - diante do Santa Cruz e do Botafogo. A tendência é que ele substitua o volante Thiago Mendes, suspenso, e inicie a partida como titular.

Ricardo Gomes, contudo, escondeu parte dos treinos e não confirmou a escalação. Com a possível entrada de Michel Bastos, o time atuaria com uma linha de quatro no meio, formada também por Kelvin, Hudson e Cueva. Um pouco mais atrás, João Schmidt daria a sustentação defensiva.

Em sua estreia no São Paulo, o técnico não contará também com o zagueiro Rodrigo Caio, que está na seleção brasileira olímpica, e o goleiro reserva Renan Ribeiro, com uma lombalgia. Lucas Fernandes, Breno, Wellington e Ytalo completam a lista de desfalques.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Denis e Léo.

Laterais: Buffarini, Mena, Carlinhos e Bruno.

Zagueiros: Maicon, Lyanco, Lugano e Lucão.

Volantes: João Schmidt, Hudson e Arthur.

Meias: Cueva, Michel Bastos e Wesley.

Atacantes: Kelvin, Chavez, Gilberto e Luiz Araújo.