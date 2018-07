Após 20 anos da estreia, Totti quer renovar com a Roma

A Roma foi o único clube defendido por Totti profissionalmente. Aos 36 anos, o meia-atacante tem contrato com a equipe até 2014. Nesta quinta, ele prometeu falar com o dono do time, o norte-americano James Pallotta, na próxima semana para ampliar o acordo. "O clube demonstrou que confia em mim", disse.

Maior artilheiro da história da Roma, com 281 gols, e jogador com mais partidas disputadas pelo clube, com 668 jogos, Totti conquistou um título do Campeonato Italiano pelo time, na temporada 2000/2001, e permanece atuando em alto nível, tanto que já marcou 11 gols na atual edição do torneio nacional.

O bom desempenho levanta a possibilidade de Totti voltar a jogar pela seleção da Itália. Campeão mundial em 2006, o ídolo da Roma não descarta a chance e admite conversar com o técnico Cesare Prandelli sobre o assunto. "Tomaremos alguma decisão".