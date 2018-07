Após 20 anos, Zico volta ao Flamengo como dirigente

Sua única exigência foi não receber salários pagos pelo Flamengo. Isto foi resolvido com a entrada de investidores interessados no trabalho do Zico para colaborar com o clube da Gávea.

"É um grande desafio pela frente. A meta é profissionalizar o futebol do Flamengo, concluir o CT, dar melhores condições ao time e elevar o nome do clube como referência. Eu tinha vontade de ficar no Brasil e sei que vou colaborar. Conversei muito tempo com a Patrícia, temos muito trabalho pela frente e minha única exigência era não ser remunerado pelo clube", disse Zico em seu site oficial.

Os detalhes do acordo entre o Flamengo, representado pela presidente Patrícia Amorim, e Zico serão passados na próxima terça-feira, em coletiva de imprensa.