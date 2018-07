Após 20 dias de treino, Cruzeiro apresenta Fábio Lopes Após passar 20 dias só treinando no Cruzeiro, o atacante Fábio Lopes foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. Com passagens por times pequenos do Brasil e do Japão e Coreia do Sul, o atleta de 26 anos listou suas qualidades diante da imprensa local.