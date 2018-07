Após 2013 ruim, Vasco quer reação e vitória na estreia do Campeonato Carioca

RIO - Depois da péssima temporada em 2013, que culminou com o rebaixamento do clube à Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco tenta se reerguer e já elegeu a conquista do Campeonato Carioca como a primeira meta do ano. O time estreia na competição neste sábado, às 19h30, quando recebe o Boavista, no estádio de São Januário.

O técnico Adilson Batista disputará a competição pela primeira vez e se mostrou ansioso pela estreia. O treinador não poderá contar com os reforços Martin Silva e Aranda, com problema de documentação, e Everton Costa, que sentiu dores na panturrilha. Bernardo, Dakson, Pedro Ken, Juninho Pernambucano e Diego Renan também ficam de fora, por não estarem nas melhores condições físicas.

"Vi muita dedicação, muita entrega, muita vontade (na pré-temporada). Dentro do que observamos, e até em função do aspecto físico, vamos colocar a equipe que estiver em melhor condição", afirmou Adilson Batista, na última entrevista coletiva concedida em Pinheiral (RJ), onde o clube realizou a pré-temporada.

O treinador, que assumiu o clube na reta final do Brasileirão, mas não conseguiu evitar o descenso, espera contar com o apoio da torcida. "É um campeonato diferente (do Carioca de 2013). O regulamento mudou, classificam-se quatro e é preciso estar entre os primeiros. Todos os 15 jogos da primeira fase são importantes, por isso nós precisamos jogar juntos".