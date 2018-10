Após 25 dias da cirurgia, Pedro inicia nova fase de recuperação no Fluminense

O atacante Pedro, do Fluminense, iniciou nesta terça-feira uma nova fase na sua recuperação, após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito há 25 dias. O jogador será submetido a sessões diárias de fisioterapia, sob orientação do departamento médico do clube, para que dentro de aproximadamente quatro ou cinco semanas possa começar a fazer exercícios na academia.

O jogador sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho no dia 25 de agosto, em partida contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, e só retornará aos gramados no ano que vem.

"Estou muito feliz de estar de volta, aqui é a minha casa. Estar junto com meus companheiros, mais de perto, é um sinal de que agora falta menos do que faltava para o meu retorno. Tenho certeza que vou voltar mais forte para dar alegrias para a torcida", disse o jogador, autor de 10 gols no Brasileirão.

Nas primeiras semanas pós-cirurgia, Pedro recebeu em sua própria casa visitas do coordenador de Fisioterapia do Fluminense, Nilton Petrone, o Filé, que ficou famoso por ter cuidado de Ronaldo Fenômeno. "A primeira fase, na casa do Pedro, foi mais introdutória. Tinha como base a drenagem da perna operada e controlar o processo inflamatório, além de um pouco de mobilidade. Essa fase que ele começa nesta terça no Fluminense já é de um trabalho específico mecânico, ou seja, ele vai começar a contrair os músculos responsáveis pela região do joelho".

Os demais jogadores do Fluminense treinaram nesta terça-feira visando o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 30.ª rodada do Brasileirão. Enquanto os atletas mais desgastados realizaram um trabalho regenerativo, os demais disputaram um jogo-treino. O elenco carioca volta a treinar na tarde desta quarta.