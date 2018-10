Após 25 horas de voo, Arrascaeta se junta a elenco do Cruzeiro para a final

Depois de uma longa e cansativa viagem, Arrascaeta finalmente se juntou ao elenco do Cruzeiro na tarde desta quarta-feira para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. A cerca de cinco horas para o confronto, o uruguaio desembarcou em Guarulhos e se encaminhou para o hotel onde o time celeste está concentrado para a grande decisão, que acontecerá na Arena Corinthians.

Até como forma de tranquilizar o torcedor, o Cruzeiro divulgou um vídeo nas redes sociais com Arrascaeta já se dirigindo ao hotel. "Fala, Nação Azul. Cheguei agora aqui em São Paulo, com muita fé e confiança. Esta noite, estamos juntos. Um abraço grande!", declarou o meia.

No dia anterior, terça-feira, Arrascaeta foi titular da derrota do Uruguai em amistoso contra o Japão, disputado na cidade de Saitama, casa do adversário. O meia, no entanto, atuou apenas nos 45 minutos iniciais. Imediatamente após a partida, iniciou-se uma maratona para trazê-lo de volta ao Brasil a tempo de estar em campo na decisão.

Arrascaeta pegou um avião em Tóquio e fez escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, antes de chegar ao Brasil. No total, foram mais de 25 horas de viagem. Até por isso, a tendência é que ele fique no banco diante do Corinthians e seja aproveitado em poucos minutos, caso haja necessidade.