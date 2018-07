Após 3 a 0, Palmeiras promete chegar forte ao clássico de domingo

A vitória por 3 a 0 sobre o Rio Claro, nesta quinta-feira, mudou o ambiente do Palmeiras. Depois do jogo pelo Campeonato Paulista, no estádio do Pacaembu, os jogadores afirmaram que superada a série de quatro derrotas seguidas, o resultado e a postura da equipe dão confiança suficiente para pensarem em novo resultado positivo neste domingo, quando o compromisso será contra o Corinthians, também pelo Estadual.

"Sabíamos que era um jogo para pegar confiança. Não é fácil perder quatro seguidas. O time fez um bom jogo e agora vamos tratar o clássico como uma final", comentou o atacante Lucas Barrios. O paraguaio voltou de compromissos pelas Eliminatórias para se juntar ao elenco na concentração e atuar como titular na partida. "O espírito tem que ser este. A vontade e a luta fizeram valer", disse o atacante Alecsandro, autor do primeiro gol.

Rafael Marques encerra vitória diante do Rio Claro

A equipe saiu da lanterna do seu grupo e pulou para o segundo lugar. Foi também o primeiro resultado positivo do técnico Cuca no cargo. "O resultado foi importante até para o trabalho do Cuca. Ele chegou em um momento conturbado. A gente lamentava porque atrapalhava o trabalho dele. O que importava era vencer e não convencer", disse o atacante Rafael Marques, que fez o último gol da vitória.

O goleiro e capitão Fernando Prass também comemorou o resultado, que antecede duas importantes partidas importantes. Além do Corinthians, na próxima quarta-feira a equipe enfrenta o Rosário Central, na Argentina, pela Copa Libertadores. "Tivemos uma atuação consistente, pudemos mostrar um ritmo forte. Isso foi bastante importante para nós".