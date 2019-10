Após 3 a 0 para o Palmeiras, Dudu diz: 'Se tivéssemos mais sorte, faríamos mais'

A vitória por 3 a 0 do Palmeiras sobre o São Paulo poderia ter sido por um placar maior, na visão do atacante Dudu. Após o clássico, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, o jogador disse que o time alviverde poderia ter marcado mais gols no compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras teve mais chances principalmente no primeiro tempo. Tiago Volpi salvou o São Paulo ao tirar bola de Deyverson e Dudu chegou a acertar a trave. A equipe criou diversas oportunidades de perigo.

"É importante vencer clássico em casa. A torcida nos ajudou, a equipe fez um bom jogo. Nós não tivemos tanta posse de bola, mas soubemos sair no contra-ataque. Se tivéssemos mais sorte, faríamos mais. A minha bola bateu na trave", afirmou Dudu.

Para o atacante, o estilo de jogo do São Paulo ajudou o Palmeiras. "Acho que o jeito de o São Paulo jogar com o novo técnico (Fernando Diniz) favorece a gente. Eles têm muita posse de bola e dão muito espaço para a gente", analisou Dudu.

Com a vitória, o Palmeiras diminuiu para sete pontos a vantagem do líder Flamengo, que ainda joga nesta quinta-feira contra o Goiás. Apesar da distância, Dudu não joga a toalha na disputa pelo título brasileiro. "Temos de fazer o nosso trabalho e batalhar até quando der", disse.