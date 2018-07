Após 3 anos, Lucas se firma no Liverpool e ganha elogios

Apesar de a atual temporada não estar sendo das melhores para o Liverpool, que ocupa apenas a oitava colocação no Campeonato Inglês, com 22 pontos, tem sido ótima para um de seus jogadores. Após passar três anos tendo dificuldade de adaptação no futebol da Inglaterra, o volante brasileiro Lucas finalmente conquistou a posição de titular e tem arrancado elogios de seus colegas de time.

"O Lucas está muito bem ultimamente e está se tornando um grande jogador. Ele esperou sua chance aparecer e ficou focado no que tinha que fazer. Demonstrou ter muito caráter para passar por cima do que passou e tenho certeza que essas experiências o tornaram mais forte. Não só como jogador, mas como pessoa", declarou o atacante holandês Dirk Kuyt, um dos titulares do Liverpool.

Para o jogador holandês, a dupla formada por Lucas e o português Raul Meireles no meio-de-campo do Liverpool tem sido essencial para ajudar a equipe a sair da má fase no Campeonato Inglês. Após um péssimo começo na competição, no qual chegou a figurar na zona de rebaixamento, o time se recuperou e perdeu apenas duas das últimas oito partidas, chegando ao oitavo lugar.

"Nas últimas semanas, Lucas realmente se encaixou com o Raul Meireles. Com o Lucas ficando mais atrás e o Raul no passe, a equipe tem jogado muito bem. Tem sido muito benéfico para nós. Ele também conseguiu se firmar na seleção brasileira e merece muito crédito", analisou Kuyt, lembrando que o volante virou titular do Brasil com o técnico Mano Menezes.

A fase do volante é tão boa que o técnico do Liverpool, Roy Hodgson, manifestou na última quinta-feira o interesse de renovar o contrato de Lucas, mesmo com os 18 meses que ainda restam para o final do vínculo atual.