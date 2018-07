Após 3 anos, Van Basten será técnico de time holandês

"Este é um clube ambicioso que quer jogar em alto nível, mas também é realista", declarou Van Basten, que chega para substituir Ron Jans. Jans chegou ao Heerenveen em 2010, mas não terá o contrato renovado ao final desta temporada, apesar de levar o clube à atual terceira colocação no Campeonato Holandês, com 40 pontos.

"Eu quero fazer tudo que puder para melhorar (a classificação) na próxima temporada", declarou Van Basten, que treinou a seleção holandesa, entre 2004 e 2008, e o Ajax, entre 2008 e 2009, antes de passar três anos sem emprego.

Mas o novo treinador do Heerenveen pode ter uma importante perda na próxima temporada. O atacante Bas Dost, principal destaque da equipe e artilheiro do Campeonato Holandês, com 19 gols em 21 partidas, está sendo especulado como novo reforço do Ajax.