Após 3.ª derrota seguida, Fernandão é demitido no Internacional

PORTO ALEGRE - A diretoria do Internacional não aguentou a pressão da torcida e anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Fernandão. Ele comandou a equipe por 26 partidas neste Campeonato Brasileiro, mas nunca conseguiu uma estabilidade, teve problemas de relacionamento com o elenco e vinha de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro - contra Náutico, Ponte Preta e Corinthians.

No clube ninguém escondia, nem o próprio técnico, que Fernandão provavelmente não permaneceria para a próxima temporada, mas o plano era que ele ficasse até o fim do Brasileirão. Sua situação, no entanto, vinha ficando insustentável pelos maus resultados e rusgas com os jogadores. O treinador chegou a reclamar publicamente do desempenho dos atletas em algumas oportunidades, o que não teria sido bem recebido.

A decisão, no entanto, surpreende pelo momento em que aconteceu. Com apenas mais duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Internacional é o oitavo colocado, com 51 pontos. Sem aspirações, poderia esperar terminar a temporada para escolher o novo técnico com calma. Ainda não foi confirmado se um novo nome chega para esta reta final de ano ou só para 2013, mas Osmar Loss deve comandar a equipe interinamente.

Fernandão assumiu o Inter em julho, no lugar de Dorival Júnior, e tinha como objetivo pelo menos levar a equipe à Libertadores de 2013. No entanto, após um início promissor, viu seus comandados alternarem bons e maus momentos e, mesmo com um time cheio de estrelas, chegarem às últimas rodadas do Brasileirão sem chance de terminar no G4.

Como a saída do treinador, ainda que na próxima temporada, já vinha sendo especulada há algum tempo, diversos nomes já foram apontados como possíveis sucessores. O preferido do clube seria Abel Braga, campeão da Libertadores e do Mundial com o Inter em 2006. No entanto, Dunga, técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, seria a opção mais viável.