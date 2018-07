Após 3 derrotas seguidas, Atlético-PR bate Chapecoense

O Atlético Paranaense encerrou a sequência de três derrotas seguidas na manhã deste domingo ao vencer a Chapecoense por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba. Hernani marcou o único gol da partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Atlético-PR voltou a se aproximar do G4 - o time chegou a ocupar a liderança da tabela. O time subiu para a sétima colocação, com 22 pontos, e a Chapecoense permaneceu na nona posição, com 19 pontos.

O Atlético iniciou a partida sufocando a Chapecoense em seu campo. Com jogadas pelas laterais, conseguia furar a barreira armada pelo técnico Vinícius Eutrópio, que manteve apenas o atacante Yohan isolado na frente. Superior na partida, a equipe da casa quase chegou ao gol aos seis minutos, após jogada de Sidcley que Cryzan, mesmo livre não soube aproveitar.

Com o passar dos minutos o time catarinense melhorou sua marcação e equilibrou a partida, em lance isolado, Hernani arriscou de fora da área, aos 26, em bola rente à trave. A única chance da Chapecoense surgiu aos 33 minutos, quando Roger recebeu livre de marcação, mas Weverton salvou o gol com uma difícil defesa.

Na segunda etapa o Atlético voltou mais aceso e Nikão passou a ser mais acionado. Aos sete minutos, ele cobrou escanteio pela esquerda e Hernani subiu mais que a zaga para abrir o placar.

A partir daí, o Atlético assumiu o controle da partida e criou mais oportunidades com Hernani, aos 10, e com Nikão aos 20, e Sidcley, aos 28 minutos. No final da partida, o Atlético soube segurar o início de pressão catarinense e confirmou os três pontos.

O autor do gol, Hernani, disse que o gol foi resultado de muito trabalho. "A gente sempre está trabalhando para conquistar os resultados, as vitórias e conseguimos isso hoje", disse.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 1 x 0 CHAPECOENSE

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo, Vilches, Kadu (Wellington) e Sidcley; Otávio, Hernani, Bruno Mota e Ytalo (Paulinho Dias); Nikão e Cryzan (Caique). Técnico: Milton Mendes.

CHAPECOENSE - Danilo; Apodi, Rafael Lima, Neto e Dener; Wanderson (João Afonso), Eli Carlos (Tiago Luiz), Cleber Santana, Camilo e Roger; Yohan (Ananias). Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOL - Hernani, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sidcley, Neto, Roger e Wanderson.

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Guimarães.

RENDA - R$ 317.330,00.

PÚBLICO - 15.892 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).