Após 3 derrotas seguidas, Roth confirma mudanças no Vasco

Roth, no entanto, faz mistério para tentar surpreender o adversário no jogo de ida da terceira fase, em São Januário. "Algumas coisas vocês [jornalistas] vão ver apenas no jogo. O Jordi deve jogar no gol, ainda vamos decidir. Andrezinho e Júlio César são dúvidas. Não dá para saber ainda. Um deles treinou hoje (esta terça)", desconversou.

Sem Júlio César, Roth deve escalar Henrique na lateral. A ausência de Andrezinho pode gerar maior mudança no meio-campo. O treinador pode escalar o ataque com três homens, mantendo Dagoberto e Riascos e promovendo Herrera, que entrou em campo no decorrer da partida contra o Grêmio, no sábado.

No gol, Jordi tem retorno certo, na vaga de Charles. Os dois reservas estão se revezando no lugar do titular Martín Silva, machucado. Assim, o Vasco deve entrar em campo nesta quarta-feira com Jordi; Madson, Anderson Salles, Rodrigo e Henrique; Guiñazu, Lucas (Serginho) e Julio dos Santos; Herrera, Riascos e Dagoberto.