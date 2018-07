Após 3 meses afastado, zagueiro Marcelo volta a ser relacionado no Real

MADRI - Em meio ao momento conturbado que passa à frente do Real Madrid, o técnico José Mourinho teve um motivo para comemorar nesta sexta-feira. Depois de três meses, ele pôde voltar a relacionar o lateral Marcelo, que se recuperou de uma fratura no pé direito. O jogador estará à disposição para o confronto diante do Osasuna, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Marcelo sofreu a lesão no dia 14 de outubro, quando participava de um treinamento da seleção brasileira para o amistoso diante do Japão. Desde então, Mourinho vinha escalando o português Fábio Coentrão como titular, o que deve acontecer novamente neste sábado, devido ao tempo de inatividade do brasileiro.

Apesar de comemorar a volta de Marcelo, Mourinho não terá a equipe completa para a partida. Lesionado, o zagueiro Pepe segue de fora, assim como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo e o goleiro Adán, suspensos.

Confira a lista de relacionados do Real Madrid:

Goleiros: Casillas, Jesús, Tomás Mejías.

Defensores: Varane, Marcelo, Fábio Coentrão, Albiol, Arbeloa, e Ricardo Carvalho.

Meio-campistas: Özil, Xabi Alonso, Kaká, Khedira, Essien, Modric, Callejón, Di María e José Rodríguez.

Atacantes: Benzema e Higuaín.