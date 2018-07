Após 3 meses de jejum no São Paulo, Kardec mostra alívio ao marcar

Foram três meses sem marcar gols até que o atacante Alan Kardec, do São Paulo, conseguisse acabar com este jejum. O jogador fez o segundo do time na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e na saída de campo ao fim do jogo disse que o gol lhe devolve a autoconfiança e a tranquilidade para continuar a trabalhar pelo time.

"Temos que aproveitar porque traz confiança. A cabeça é o que manda no ser humano. Quando você começa a consertar algumas coisas na parte mental, as coisas começam a melhorar", afirmou Kardec. O atacante tem apenas dois gols marcados no ano. O último havia sido em março, no empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O atacante passou por momentos ruins em jogos anteriores, nos quais chegou a ser vaiado pela torcida após perder chances claras de gol como por exemplo na derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR. O técnico Edgardo Bauza chegou até mesmo a apostar em Ytalo em algumas partidas, mas disse nesta quarta-feira que sempre confiou no potencial de Kardec. "Estou feliz que tenha feito gol. Ele estava buscando, sempre está para nos ajudar e conto com ele. Atacante vive de gols. Espero que siga trabalhando", afirmou o argentino.

Kardec começou o ano como titular, até perder a vaga com a contratação de Calleri, artilheiro do time na temporada com 15 gols. O argentino cumpriu suspensão nesta quarta-feira e também não deve jogar no domingo, contra a Ponte Preta, pois será poupado para que esteja descansado para semana que vem, na partida contra o Atlético Nacional, pela Copa Libertadores.