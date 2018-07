Após 3 prisões, Piá será técnico na A3 do Campeonato Paulista

Preso três vezes entre 2014 e 2015, Piá está de volta ao futebol profissional. O ex-meia da Ponte ganhará uma oportunidade como treinador e vai comandar o Independente, de Limeira (SP), na Série A3, a terceira divisão do Campeonato Paulista. Ele trabalhava nas categorias de base do time e como auxiliar técnico da equipe principal.

Piá já seria treinador do elenco sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Juniores e, aos 43 anos, vai assumir também a equipe principal do time de Limeira, rival da Inter, onde ele começou a carreira de jogador, em 1992. Na Copinha, estreará como treinador contra o Botafogo.

Após passar por Limeira, o ex-meia jogou no Santos, Coritiba, Bragantino, Ponte Preta, Corinthians, Portuguesa, Rio Preto, o próprio Independente e encerrou a sua trajetória no União São João, em 2011.

Em agosto do ano passado, Piá foi preso em flagrante quando furtava dinheiro de uma agência bancária em Bauru, no centro-oeste paulista. Com a ajuda de um comparsa, usou um chupa cabra para "pescar" envelopes de um caixa automático.

Antes, já havia sido detido por ataques a caixas eletrônicos. A primeira vez foi em Campinas e a segunda, em Americana. A sua ficha criminal também inclui a coautoria de um homicídio em Limeira, em 1999, mas ele foi absolvido.