Após 3 semanas fora por lesão, Reus treina e deve reforçar o Dortmund na sexta

Capitão e principal jogador do Borussia Dortmund, Marco Reus retornou aos treinos com o restante do elenco do time nesta segunda-feira e deve reforçar a equipe na próxima sexta após ficar três semanas afastado por causa de uma lesão muscular. O meia-atacante deve ficar à disposição do técnico Lucien Favre para o confronto diante do Augsburg, fora de casa, pela abertura da 24ª rodada do Campeonato Alemão.

Sem a sua principal referência em campo, o Borussia entrou em má fase e amargou uma série de cinco jogos seguidos sem vitória. O jejum só foi ser quebrado no último domingo, com um triunfo por 3 a 2 sobre o Bayer Leverkusen, pela competição nacional.

Antes disso, a equipe acumulou quatro empates consecutivos pelo Alemão e foi derrotada por 3 a 0 pelo Tottenham, na Inglaterra, no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na qual a equipe de Dortmund espera poder contar com Reus no duelo de volta, no próximo dia 5 de março, na Alemanha, para ter maiores chances de reverter a vantagem elástica obtida pelo clube de Londres.

Este momento ruim do Borussia permitiu que o Bayern de Munique se aproximasse do time de Favren, que voltou a se isolar na ponta do Alemão ao superar o Leverkusen no último domingo. O time de Dortmund está três pontos à frente do Bayern, atual vice-líder.

Com 13 gols marcados nesta edição do torneio nacional, Reus lesionou a coxa em partida contra o Werder Bremen, no último dia 5, quando o Borussia foi eliminado da Copa da Alemanha, nos pênaltis. Naquela ocasião, o ídolo foi o autor do primeiro gol da sua equipe em um duelo que terminou empatado por 3 a 3.