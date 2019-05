Após 3ª vitória seguida, Barroca exalta entrega do elenco do Botafogo nos treinos

Novo técnico do Botafogo, Eduardo Barroca agora acumula três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, no qual o time só sofreu uma derrota em quatro jogos. Depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense na tarde deste sábado, no Maracanã, o treinador fez questão de enaltecer a entrega dos seus atletas, principalmente nos treinamentos, para este sucesso inicial na competição.

"Estamos conseguindo isso por mérito dos jogadores. Eles estão treinando forte, não estão reclamando de nada, não estão pedindo para tirar treino. Eu estou 'esticando a corda' e eles estão indo", destacou o comandante, em entrevista coletiva.

Eduardo Barroca estava nas categorias de base do Corinthians antes de ser contratado para substituir Zé Ricardo. Após perder para o São Paulo (1 a 0) na estreia, o Botafogo emplacou três vitórias seguidas: Bahia (3 a 2), Fortaleza (1 a 0) e Fluminense (1 a 0).

"Percebi que tínhamos um potencial de começar forte a competição ao ver a reação dos jogadores, a dedicação e empenho nos treinos e principalmente após a derrota para o São Paulo. Nossa meta ainda é começar bem, temos desafios duros até a nona rodada", ressaltou Barroca, contendo a euforia e se referindo ao fato de que projeta um bom desempenho até a parada do Brasileirão para a disputa da Copa América, o que ocorrerá logo depois da disputa da nona jornada do torneio nacional.

No próximo domingo, o Botafogo vai até Goiânia enfrentar o Goiás, às 16 horas, no Serra Dourada, pela quinta rodada. Com o resultado deste sábado, a equipe alvinegra chegou aos nove pontos e assumiu a vice-liderança da competição.