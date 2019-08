Após 300ª vitória, São Paulo busca chegar aos mil gols no Brasileiro

A vitória sobre o Athletico-PR na última quarta-feira, na Arena da Baixada, foi a 300ª do São Paulo na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor lidera esse quesito com 11 triunfos de vantagem para o Cruzeiro, segundo colocado.

O São Paulo já havia sido o primeiro time a conquistar 1.000 pontos nesta fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro (atualmente soma 1.070 pontos e também lidera o quesito). Agora, o clube projeta outra marca: chegar a 1.000 gols marcados. Faltam 41 para a equipe alcançar o feito.

O Campeonato Brasileiro passou a ser disputado em pontos corridos em 2003. De lá para cá, o São Paulo faturou três títulos: em 2005, 2006 e 2007. Nesta edição, a equipe tricolor é a quarta colocada, com 30 pontos. Está atrás de Palmeiras, Flamengo e Santos.

Foram 643 jogos disputados desde 2003, com 300 vitórias, 170 empates e 173 derrotas, com um aproveitamento de 55,4%. O próximo compromisso da equipe será neste domingo, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, pela 16ª rodada.

O São Paulo pode assumir a liderança em caso de vitória sobre o Vasco e derrotas de Flamengo (para o Ceará) e Santos (para o Fortaleza). Os três jogos serão realizados no domingo. O Palmeiras não atuará neste fim de semana, porque o confronto com o Fluminense foi adiado para o dia 10 de setembro.