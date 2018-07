Após 4 a 1, Hummels não vê Borussia com 'pé na final' Mesmo com a goleada por 4 a 1 diante do Real Madrid, na última quarta-feira, os jogadores do Borussia Dortmund ainda não veem a vaga na final da Liga dos Campeões assegurada. O time alemão pode perder por dois gols de diferença - ou até três, desde que marque pelo menos dois - que ainda assim alcançará a vaga, mas isso, para o zagueiro Mats Hummels, não significa ter "um pé na final".