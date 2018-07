Após 4 anos, Ricardo Gomes volta ao futebol e assume o Botafogo

Quatro anos após o maior susto de sua vida, Ricardo Gomes voltou ao futebol. Ele foi anunciado como novo treinador do Botafogo nesta quarta-feira. Será o substituto de René Simões, demitido depois da eliminação do time carioca, diante do Figueirense, na Copa do Brasil, na semana passada.

A diretoria do Botafogo ainda não revelou quando Ricardo Gomes assumirá o time. Mas é quase certo que o interino Jair Ventura deve comandar a equipe na partida contra o Bahia, sábado, na Fonte Nova, em rodada da Série B.

Ricardo Gomes volta ao futebol após se afastar do esporte em 2011, ao sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) quando comandava o Vasco no Brasileirão daquele ano. O treinador sofreu o AVC durante o clássico com o Flamengo e correu risco de morte.

Em 2013, Ricardo Gomes esboçou um retorno ao esporte quando assumiu a função de diretor de futebol do mesmo Vasco. Ainda com sequelas do AVC, como dificuldades na fala, permaneceu no cargo até o início de 2014.

Aos 50 anos, o treinador passou por avaliações médicas antes de assumir o Botafogo. Sua grande missão na equipe será a busca pelo retorno à primeira divisão.