Após 4 anos 'parado', Ricardo Gomes volta a comandar um treino

O técnico Ricardo Gomes realizou seu primeiro treino no comando do Botafogo nesta quarta-feira, no Engenhão. O novo treinador do Botafogo estava sem atuar no cargo desde 2011, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto conduzia o Vasco, dentro do estádio do Botafogo, em clássico com o Flamengo. Com poucas sequelas, Gomes garante que tem condições de trabalhar normalmente e recebeu a confiança da diretoria alvinegra.

A estreia ocorreu um dia após o time empatar por 0 a 0 com o Criciúma, em casa, pela Série B, sob o comando do auxiliar Jair Ventura. Embora receba a equipe na liderança da competição, o novo treinador vai ter trabalho para recuperar o desempenho do time, que vem caindo de produção no campeonato, em razão da saída de jogadores. Reforços foram contratados, mas ainda precisam se adaptar.

Enquanto os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, com os preparadores físicos, Gomes treinou os reservas dentro de campo. Nesta quinta-feira, ele já deve dar início à preparação para o jogo com a Luverdense, marcada para o próximo sábado, e os jogadores estão ansiosos para aprender com o novo treinador.

"A gente está com sede para aprender o que ele tem para nos passar. Acredito que ele tenha passado por muitas experiências que vai nos ajudar tanto como atletas quanto como pessoas", avaliou o volante William Arão. "Temos que procurar aprender, tirar o máximo de informações e se apoiar nele. Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito."