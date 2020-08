Após 4 desistências, Paulistão Feminino define formato e começa em 30 de setembro

Com quatro representantes a menos do que a previsão inicial, a edição 2020 do Campeonato Paulista Feminino será disputada por 12 clubes e começará em 30 de setembro, com previsão de conclusão em 20 de dezembro. Foi o que se definiu no Conselho Técnico da competição, realizado nesta sexta-feira, em encontro virtual liderado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O torneio inicialmente começaria em 12 de abril, o que se tornou inviável em função da pandemia do coronavírus, e teria 16 participantes. Porém, quatro equipes desistiram de disputar o campeonato: Internacional, de Franca, Caldeirão, de Piracicaba, Portuguesa e União Mogi.

O formato de disputa do Paulistão também foi alterado. Os 12 times participantes foram divididos em dois grupos de seis, cada. Eles vão se enfrentar dentro da chaves, em turno único, com os quatro melhores avançando às quartas de final. O mata-mata será disputado em jogos de ida e volta, até a decisão. E os clubes que caírem nas quartas de final vão participar da Copa Paulista.

Entre os destaques do futebol paulista, o Grupo 1 conta com a Ferroviária, a atual campeã nacional, além de Palmeiras e São Paulo. Já o 2 possui os rivais Corinthians e Santos.

A FPF comunicou que vai custear os testes para coronavírus em todos os clubes antes do início dos treinamentos e antes do começo da competição. Também fará o mesmo com os exames semanais, exceto para os times que disputarem o Campeonato Brasileiro. Além disso, assegurou o custeio do transporte para os times mandantes que não puderem jogar em suas sedes por causa da pandemia.

Em 2019, o Paulistão Feminino foi vencido pelo Corinthians, que derrotou na decisão o São Paulo. Naquela oportunidade, o campeão disputou 20 jogos - agora serão apenas 11. A ideia inicial seriam 21 partidas nesta temporada, o que precisou ser reduzido em função da pandemia do coronavírus. A tabela ainda não foi divulgada pela FPF.

Confira os grupos do Paulistão Feminino:

Grupo 1: Ferroviária, Palmeiras, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Taboão da Serra e São Paulo.

Grupo 2: Corinthians, Juventus, Nacional, Santos, São José e Taubaté.