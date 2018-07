Após 4 dias concentrados, palmeirenses recebem folga e voltam para casa

SÃO PAULO - Quatro dias após dar início ao regime de concentração total, o elenco do Palmeiras recebeu folga na tarde deste domingo. Os jogadores vão poder passar o resto do dia com os seus familiares e só precisarão se reapresentar na Academia de Futebol na segunda-feira, às 9 horas da manhã.

Pela manhã, porém, houve treino. Os jogadores participaram de uma longa sessão de trabalhos físicos com o preparador Anselmo Sbragia, sob os olhares atentos do técnico Luiz Felipe Scolari e do auxiliar Flávio Murtosa. Os atletas realizaram diversas atividades de fortalecimento e resistência física por duas horas e depois ainda encararam uma sessão de meia hora na sala de musculação.