Após 4 meses, Bruno Rodrigo celebra volta ao Cruzeiro

O zagueiro Bruno Rodrigo finalmente voltará a ficar à disposição do Cruzeiro nesta quarta-feira, para o confronto diante do Corinthians, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ficou pouco mais de quatro meses afastado por conta de uma lesão no pé direito e agora não esconde a ansiedade para estar em campo novamente.

"Fico contente de poder voltar a ser relacionado para uma partida. Estar fora durante quatro meses é bem desgastante para o atleta. A gente quer sempre estar no meio, participando dos jogos. Infelizmente eu tive que fazer essa cirurgia e parar por um tempo, mas, graças a Deus e à toda equipe do Cruzeiro, estou de volta", disse.

Mas ao menos neste primeiro momento, Bruno Rodrigo ainda não deve voltar a ser titular. Mesmo com o desfalque de Dedé, suspenso, o jogador deve ser apenas opção no banco por conta da falta de ritmo. Melhor para Léo, que voltará a ter a oportunidade de atuar e fará a dupla de zaga com Manoel.

"O trabalho e a qualidade de todos os zagueiros, que possuem um alto nível, contribuem muito para esse bom entrosamento da nossa defesa. São jogadores que não se acomodam, querem sempre mais, havendo uma competitividade interna muito sadia, que é normal. Isso é natural e ajuda para que o nível do time venha a crescer. Todo mundo busca fazer o seu melhor em prol do objetivo de todo o grupo, que é conquistar as vitórias", afirmou Léo.