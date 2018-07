Após 45 dias fora, Puyol reforçará Barcelona em duelo

BARCELONA - Depois de ficar 45 dias fora da equipe, o zagueiro Puyol voltará a reforçar o Barcelona no jogo deste sábado, 17, às 17 horas (de Brasília), contra o Zaragoza, no Estádio Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O jogador se machucou no último dia 2 de outubro, no duelo diante do Benfica, em Portugal, pela Liga dos Campeões da Europa.

O capitão do Barcelona sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo e o tempo previsto de recuperação era de oito semanas, mas ele conseguiu reduzir esse período com tratamento intensivo. O jogador foi liberado para atuar na última sexta-feira pelo departamento médico do clube catalão.

A confirmação do retorno de Puyol foi uma ótima notícia para o técnico Tito Vilanova, que também chegou a ficar sem o zagueiro Piqué por causa de lesão recentemente. Agora, porém, o defensor está novamente à disposição do comandante.

Com 31 pontos, o invicto Barcelona é o atual líder isolado do Campeonato Espanhol, com dez vitórias e um empate em 11 partidas. O vice-líder é o Atlético de Madrid, que tem 28 pontos e jogará neste domingo diante do Granada, fora de casa.