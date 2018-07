Após 5 derrotas seguidas, Hertha Berlim demite técnico

Michael Skibbe, que antes treinava o Eskisehirspor, da Turquia, chegou ao Hertha para substituir Markus Babbel. O técnico, que havia sido responsável pelo acesso do time de Berlim à primeira divisão, na temporada passada, entrou em atrito com diretor de futebol Michael Preetz e por isso havia sido demitido em dezembro.

Na ocasião o Hertha já não vinha bem, com uma sequência de seis jogos sem vencer no Campeonato Alemão. Na soma do trabalho de Bebbel e Skibbe, já são 10 partidas sem conhecer o gostinho da vitória no torneio, além da eliminação na Copa da Alemanha, na quarta passada, para o Borussia Mönchengladbach. A equipe de Berlim está no 15.º lugar do Campeonato Alemão, com 20 pontos, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

"Após cinco derrotas seguidas e os 5 a 0 em Stuttgart, acreditamos que fomos forçados a esta atitude", explicou Preetz. "Nós iremos achar uma solução interina inicalmente, mas nós procuraremos por um novo treinador ao mesmo tempo."