Após 5 meses, Afellay volta ao campo de treino no Barça Quase cinco meses depois, o meia Ibrahim Afellay voltou a treinar no Barcelona. O holandês está se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo e, nesta quinta-feira, participou de uma atividade no campo de treinamento. Em busca do melhor condicionamento físico, ele correu em volta do gramado, separado de seus companheiros.