Dois dos maiores clubes do Brasil, Palmeiras e Santos disputam um jogo histórico neste domingo. Embora estejam acostumados a protagonizar grandes conquistas, os rivais não se encontram em uma final desde o Paulista de 1959, quando desfilaram craques de todos os lados do campo.

O jogo que sacramentou o título estadual do Palmeiras aconteceu no dia 10 de janeiro de 1960, após outros dois confrontos. O estadual foi disputado em pontos corridos e ambos chegaram com 63 pontos. Após empatar por 1 a 1 (Pelé e Zequinha marcaram) o jeito foi disputarem mais duas partidas também no Pacaembu. No primeiro, 2 a 2 com Pepe marcando duas vezes para o time da Baixada e Getúlio (contra) e Chinesinho anotando para o Alviverde.

"Marcou bastante para mim o segundo jogo, porque consegui fazer duas vezes, de pênalti, mas o time do Palmeiras era muito bom e nosso grande adversário. Corinthians e São Paulo não tinham vez", lembra Pepe, o Canhão da Vila.

Até que na terceira partida, finalmente um vencedor. O Santos abriu o placar com Pelé, mas o Palmeiras mostrou muita força e conseguiu uma incrível virada, com gols de Romero e Julinho Botelho, sagrando-se campeão paulista após oito anos sem taça.

"O time do Santos era muito bom e não era só o Pelé. O que o Pepe chutava era um absurdo. É que nosso time também era espetacular", lembra o ex-goleiro Valdir de Moraes.

Santos e Palmeiras tinham vários jogadores na seleção brasileira e paulista – que deixou de existir – e eram os protagonistas do futebol brasileiro. "Futebol mudou muito, mas espero um grande jogo", disse Pepe.