Após 6 a 0, Vagner Mancini vê Botafogo perto da perfeição

RIO - Vagner Mancini não se conteve depois da maior goleada deste Campeonato Brasileiro. Diante do 6 a 0 aplicado pelo Botafogo no Criciúma, no Maracanã, o treinador afirmou que a equipe carioca chegou perto da "perfeição". "Temos visto o Botafogo cada dia melhor, espero que seja o começo", declarou.

"Diante do tempo, do que temos passado aos atletas e do quadro que vi, hoje chegou perto da perfeição. Todos sabemos que não será sempre assim. Tem que trabalhar, quebrar pedra. A equipe teve encaixe interessante, foi feliz nas finalizações. Ninguém faz uma apresentação dessas se não tiver alma", afirmou.

O treinador dedicou a maior das avaliações positivas a Daniel e Emerson, que marcaram juntos cinco dos seis gols da partida. "Desde que cheguei, tenho observado nos treinos que o Daniel era o único de velocidade e agudo no elenco. Tive carinho especial, passei a dar atenção especial ao Daniel para usar o que ele tem de melhor, essa arrancada vindo de trás. Hoje fez os três gols", disse.

Para Mancini, Emerson também foi fundamental na partida e para o crescimento do time. "A chegada do Emerson foi fundamental no grupo, porque é diferenciado não só dentro de campo. É inteligente, sabe o momento certo de se expressar e cobrar. Soube fazer que todos o respeitassem pela maneira que se dedica em campo", exaltou Mancini. "Quando a equipe precisava de confiança, surgiu o Emerson, fazendo gols. Devemos a sua colocação e categoria, atleta frio com capacidade grande de decidir".