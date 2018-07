Após 7 meses, Fábio Ferreira exalta retorno ao Botafogo

"Depois de sete meses, é uma sensação muito boa voltar a jogar futebol, poder atuar em uma partida inteira, mesmo sem valer três pontos. Sabia que tinha que dar o meu melhor, apesar de estar voltando. Felizmente, não senti dor alguma no joelho. Para uma reestreia, foi bom", aprovou o jogador.

Confiante, Fábio Ferreira já se vê pronto para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Preciso apenas ter uma sequência, pegar mais ritmo. Vou trabalhar para, a cada dia, melhorar um pouco mais técnica e fisicamente", afirmou.

No sábado, o zagueiro contou com o apoio do companheiro Antônio Carlos, com quem formava a dupla de zaga antes da lesão. "Apesar de estarmos há sete meses sem jogar uma partida juntos, nos conhecemos bem, então não deu para esquecer. E conversamos bastante. O fato de já termos jogado juntos facilitou, pois o nosso entrosamento é muito bom".

O zagueiro também exaltou o retorno de Maicosuel, grande destaque do dia, que marcou o gol da vitória do Botafogo, por 1 a 0. Os dois fizeram tratamentos juntos nos últimos meses. "Foi uma coisa de Deus. Só nós dois sabemos como é difícil ter uma lesão grave, ainda mais a dele. Ele voltar a fazer o que mais gosta, entrar no jogo e ainda fazer o gol da vitória, da forma como foi, representou uma emoção muito grande para todos nós".