Após 7 semanas fora, Robben volta a treinar no Bayern de Munique

MUNIQUE - Depois de ficar sete semanas afastado dos gramados por causa de um corte profundo no seu joelho direito em jogo diante do Augsburg, o atacante Arjen Robben voltou a treinar normalmente com o resto do grupo do Bayern de Munique nesta quarta-feira. Essa foi a primeira vez que o jogador holandês participou de uma atividade completa de treinamentos no time desde quando se lesionou.

Por causa do problema, Robben acabou ficando fora do Mundial de Clubes da Fifa, realizado no mês passado, no Marrocos, onde a equipe alemã acabou se sagrando campeã. Recuperado, o atleta festejou o seu retorno nesta quarta.

"É ótimo estar de volta com o time", disse o jogador, que evitou dizer se poderá estar em campo nesta sexta-feira, diante do Borussia Mönchengladbach, no reinício do Campeonato Italiano após as férias de inverno. "Isso é uma decisão do chefe", completou, referindo-se ao técnico Pep Guardiola.

Robben também admitiu que "obviamente ainda não está 100% fisicamente". "Ainda preciso recuperar o meu ritmo, e preciso de mais treinos antes de voltar ao pico da minha forma", enfatizou o atleta, que irá completar 30 anos de idade nesta quinta-feira.