Após 8 a 0, goleiro do Sunderland quer reembolsar fãs

Quem admitiu essa possibilidade foi o goleiro Vito Mannone, que vai conversar com os seus companheiros de clube sobre a possibilidade de reembolsarem os fãs. "Eu, pessoalmente, conversarei com a equipe para ver se é possível pagar aos torcedores pelos seus ingressos e viagem", afirmou o goleiro.

No último sábado, o Sunderland marcou dois gols contra no duelo com o Southampton, além de sofrer cinco gols no segundo tempo. Assim, o time sofreu a sua maior derrota em 32 anos. A goleada, aliás, foi a segunda maior da história da Premier League, a atual versão do Campeonato Inglês, criada em 1992.

O técnico do Sunderland, Gus Poyet, disse que este foi o seu jogo "mais embaraçoso" da sua carreira. Massacrado, o time está em 17º lugar no Campeonato Inglês e voltará a entrar em campo no próximo sábado, em casa, diante do Arsenal.