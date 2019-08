Após 8 jogos em 25 dias, Everton Ribeiro festeja folga no Flamengo

Os jogadores do Flamengo estão abatidos por causa da derrota de domingo, em Salvador, para o Bahia, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, mas, ao mesmo tempo, o grupo se animou pelo fato de o time ter uma semana livre, após oito jogos em 25 dias.

O meia Everton Ribeiro, um dos que mais sofreram com a sequência de compromissos, festejou o período de descanso, tratamento e treinamento. "Vamos poder tratar o que tem de dor e treinar um pouco. Querendo ou não, faz falta o treinamento. Fiquei um tempo parado e,depois, novamente, mais alguns dias sem treinar. Não só eu, mas os outros atletas também."

O Flamengo só volta a jogar no sábado, no Maracanã, diante do Grêmio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro espera que esta folga sirva para o time ajustar algumas questões táticas nos trabalhos comandados pelo técnico Jorge Jesus.

"Temos conseguido fazer uma parte do jogo boa e depois, na própria partida, a gente acaba se desorganizando um pouco. Então tem que ter um pouco de tempo, mas não temos isso. A gente já está no meio do campeonato, temos que nos organizar o mais rápido possível e começar a vencer novamente", disse o jogador, que atuou no sacrifício diante do Emelec, pela Coa Libertadores, quando foi um dos melhores em campo, e depois teve atuação discreta na derrota para o Bahia.

"Não entramos desligados (em Salvador). Antes do gol, criamos algumas chances, o próprio Bahia não tinha chegado ainda. Mas eles foram eficientes e depois ocasionou os outros gols. Então, a gente tem que se organizar, fazer o gol primeiro porque depois fica mais difícil", disse o meia flamenguista, que está recuperado de uma lesão óssea no pé esquerdo.