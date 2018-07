Após 9 meses, Chapecoense volta a perder em Chapecó

CHAPECÓ - Sem o artilheiro Bruno Rangel, vetado pelo departamento médico, a Chapecoense voltou a perder uma partida na Arena Condá, em Chapecó, depois de nove meses. Na tarde deste sábado, o Icasa surpreendeu o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, vencendo por 2 a 1, em partida válida pela 18.ª rodada.

Este resultado pode dar o título simbólico do primeiro turno para o Palmeiras. Caso o time paulista vença o Ceará, no Castelão, no complemento da rodada, chegará aos 43 pontos e não poderá ser mais alcançado pelo time catarinense, que ficou com 39. Na próxima terça-feira, os dois líderes se enfrentam em São Paulo. Por sua vez, o Icasa chegou à quarta vitória seguida, com 28 pontos, na oitava colocação, e começa a sonhar com o G-4.

A Chapecoense começou o jogo em cima, tentando o gol, mas sentindo a falta de Bruno Rangel, artilheiro da Série B com 18 gols, vetado pelo departamento médico, o time não era perigoso. No entanto, as emoções apareceram no final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Neilson fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para o atacante Tadeu. Contra dois defensores, ele ganhou no alto e testou no ângulo de Nivaldo.

Mas os cearenses não comemoraram muito já que dois minutos depois a Chapecoense chegou ao gol de empate. Após cobrança de escanteio, o zagueiro André Paulino subiu mais que todo mundo e testou para deixar tudo igual.

No segundo tempo, a Chapecoense pressionou, mas aos 12 minutos Geraldo fez um bom lançamento para Neilson. Ele invadiu a área e tocou na saída de Nivaldo, que ficou vendido na jogada e nada fez. No final, a Chapecoense passou a pressionar, tentou de todos os lados o gol de empate, mas não conseguiu furar o bloqueio do Icasa.

Na última rodada do primeiro turno, a Chapecoense enfrenta o Palmeiras, terça-feira, em São Paulo, às 21h50. Já o Icasa joga contra o Paraná, às 19h30, em Juazeiro do Norte, no Romeirão.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 x 2 ICASA

CHAPECOENSE - Rodolpho; Fabiano, Rafael Lima, André Paulino (Neném) e Fabinho Gaúcho; Wanderson, Paulinho Dias, Danilinho e Athos (Tiago Luis); Soares e Caion (Rodrigo Graal). Técnico - Gilmar Dal Pozzo.

ICASA - João Ricardo; Neilson, Naylor, Preto Costa e Luiz Otávio; Elanardo, Geraldo (Gilmak), Da Silva e Gustavo Goiano; Tadeu e Juninho Potiguar (Roberto). Técnico - Sidney Moraes.

GOLS - Tadeu, aos 41, e André Paulinho, aos 43 minutos do primeiro tempo. Neilson, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima E Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - João Ricardo, Luiz Otávio, Neilson e Elanardo (Icasa); Tiago Luis (Chapecoense).

RENDA - R$ 71.030,00.

PÚBLICO - 6.150 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).