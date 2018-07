Após a Copa, Arena das Dunas vira atração turística em Natal

Um dos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014, a Arena das Dunas passará a ser palco de uma nova iniciativa que serve para mostrar que o estádio não se tornará um "elefante branco" depois de ter abrigado jogos da principal competição do futebol mundial. Já considerado um ponto turístico de Natal, o local começará a receber nesta quinta-feira visitas guiadas por monitores às áreas restritas do equipamento multiuso através de um tour.

As visitações, ao custo de R$ 30 (com direito a pagamento de meia-entrada), irão ocorrer durante cinco dias da semana, entre quarta-feira e domingo, das 10 às 17 horas. Com tempo estimado de 40 minutos, a visita de turistas e fãs de futebol serão lideradas por monitores bilíngues e darão acesso à tribuna de imprensa, camarotes, áreas VIP e de hospitalidade, além dos vestiários, gramado e banco de reservas, onde os torcedores poderão tirar fotos.

Administrada por meio de parceria Público-Privada e pertencente ao Estado do Rio Grande do Norte, a Arena das Dunas também não tem ficado ociosa como chegou a se temer durante o período de disputa do Mundial. Além de já ter abrigado partidas de times grandes do futebol brasileiro, o estádio vem sendo usado por ABC e América-RN na Série B do Campeonato Brasileiro.

As camisas destes dois clubes, além da do Alecrim, outro times local, estarão expostas nos vestiários do estádio aos visitantes, assim como o uniforme da seleção brasileira com o número 6 da camisa, em homenagem a Marinho Chagas, ex-lateral que foi o principal atleta potiguar a defender o time nacional.

Na última Copa do Mundo, a Arena das Dunas foi palco dos jogos México 1 x 0 Camarões, Gana 1 x 2 Estados Unidos, Japão 0 x 0 Grécia e Itália 0 x 1 Uruguai, todos válidos pela primeira fase da competição.