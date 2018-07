Após Olimpíada, futebol feminino volta a ser esquecido no país

O futebol feminino gerou grande repercussão durante os Jogos Olímpicos do Rio, o que não foi suficiente para a modalidade ganhar espaço no País. Nesta quarta-feira, as meninas começam a disputa pela Copa do Brasil e nenhuma emissora de televisão irá transmitir a competição. Não por enquanto.

O técnico Vadão criticou duramente o abandono da modalidade no Brasil. Ele chegou a dizer que a medalha de ouro no Rio não salvaria o esporte. Vale lembrar que todas as jogadoras do time comandado por ele na competição não atuavam no País. Com o fim da campanha nos Jogos Olímpicos, o futebol feminino volta a ser esquecido.

A TV Brasil e o SportTV são as emissoras responsáveis pela transmissão das partidas da Copa do Brasil feminina, de acordo com o site oficial da CBF, porém, não há indicação na grade sobre a primeira rodada da competição em ambos os canais.

O torneio terá 12 confrontos de ida entre 32 times na primeira fase. A última equipe campeã foi o Kindermann, clube catarinense que não participará da disputa nesta temporada, assim como a Ferroviária. Santos e São José são favoritos. Os clubes contabilizam o maior número de títulos da Copa do Brasil. A decisão acontecerá em outubro e o vencedor garante uma vaga na Copa Libertadores da América de Futebol Feminino de 2017.

JOGOS DA PRIMEIRA FASE

24/08, 15h:

Ararangua-SC x Foz Cataratas-PR (Casa-Lar, Araranguá)

Estância Velha-RS x Chapecoense-SC (Passo D’Areia, Porto Alegre)

Náutico-PE x Botafogo-PB (Aflitos, Recife)

Boca Júnior-SE x São Francisco-BA (Augusto Franco, Estância)

UDA-AL x Vitória-PE (Rei Pelé, Maceió)

Barcelona-RJ x Comercial-MS (Estádio da Rua Bariri, Rio de Janeiro)

Cresspom-DF x Aliança-GO (Maria Abadia, Ceilândia)

União-RN x Caucaia-CE (Arena das Dunas, Natal)

24/08, 17h:

JV Lideral-MA x Tiradentes-PI (Frei Epifânio, Imperatriz)

24/08, 20h:

São Raimundo-RR x Iranduba-AM (Roberto Marinho, Boa Vista)

24/08, 20h15:

Intercap-TO x São José-SP (José Pereira Rêgo, Paraíso do Tocantins)

Vila Nova-ES x Ipatinga-MG (Kléber Andrade, Cariacica)

24/08, 21h:

Porto-RO x Atlético-AC (Aluízio Ferreira, Porto Velho)

Quinta-feira, 24 de agosto, 20h30

Oratório-AP x Flamengo-RJ (Zerão, Macapá)

24/08, 15h:

Santos-SP x Mixto-MT (Vila Belmiro, Santos)

Audax-SP x Pinheirense-PA (José Liberatti, Osasco)