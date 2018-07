Após a última rodada, Schalke e Stuttgart demitem seus técnicos na Alemanha

O técnico holandês deixa o Stuttgart após sua segunda passagem pela equipe. Stevens assumiu em novembro após a saída de Armin Veh e recuperou o clube até a rodada finca, quando o triunfo por 2 a 1 salvou o time do rebaixamento. A diretoria do clube revelou que o seu contrato de dois anos não será renovado. O diretor de esportes do Stuttgart, Robin Dutt, afirmou que Stevens é o "técnico do século" em outra equipe, o Schalke. "Para nós ele é o "salvador do século", completou o dirigente.

No Schalke, o desgaste do italiano Di Matteo aumentou com a fraca campanha no Alemão deste ano, quando a equipe atingiu apenas a sexta colocação, o que garante uma vaga na Liga Europa. Di Matteo vivenciou uma boa fase no clube alemão mesmo após ser eliminado pelo Real Madrid na Liga dos Campeões desta temporada. A equipe perdeu em casa, mas ganhou dos "galácticos" em pleno Santiago Bernabéu por 4 a 3, ameaçando a classificação dos atuais campeões europeus até o último minuto.

HAMBURGO ENCARA O KARLSRUHE - Na última definição da temporada na Alemanha, o confronto da repescagem para saber qual equipe fica na primeira divisão na próxima temporada, o Hamburgo encara nesta semana o Karlsruhe, na reedição de um clássico dos anos 80 do Campeonato Alemão. O Hamburgo venceu na última rodada o Schalke por 2 a 0 neste sábado e estava esperando a definição do adversário após a última rodada da segunda divisão alemã.

Com os resultados deste domingo, Ingolstadt e Darmstadt garantiram o acesso à primeira divisão, enquanto o Karlsruhe, que venceu o 1860 München por 2 a 0, conquistou o direito de jogar com o Hamburgo por uma vaga na divisão de elite do futebol alemão. Os dois jogos acontecem na próxima quinta-feira e na segunda-feira, dia 1º de junho.