Após abandono de jogo, clube inglês diz ter sido alvo de racismo na Espanha

A equipe sub-18 do Queens Park Rangers decidiu abandonar um amistoso na Espanha após seus jogadores receberem insultos racistas de seus rivais, denunciou o clube da segunda divisão da Inglaterra nesta quarta-feira.

LEIA TAMBÉM > Sala foi exposto a níveis elevados de monóxido de carbono em queda de avião

O diretor-geral do QPR, Lee Hoos, disse em um comunicado que o time sub-18 se viu "forçado a abandonar" uma partida na última quinta-feira contra o AD Nervión FC, da Espanha, devido ao "abuso dos jogadores rivais". O clube inglês disse que "vários jogadores do QPR foram alvo de abusos racistas" no segundo tempo da partida em Sevilha.

Hoos elogiou o técnico Paul Furlong e seus assistentes por "reagirem de tal maneira a fazer todo o possível para proteger os jogadores". O treinador disse aos jogadores, liderados por Trent Mahorn, para deixarem o campo. Com isso, a arbitragem encerrou a partida.

Além disso, o QPR também pediu para a Uefa tomar "as medidas mais duras possíveis". "Se este incidente tivesse ocorrido na Inglaterra, não tenho dúvidas de que o problema teria sido tratado rapidamente com uma punição severa pela FA (a Associação de Futebol do país). Infelizmente, parece que alguns países têm um longo caminho a percorrer nesta questão e exorto a Uefa a tomar as medidas mais duras possíveis contra tais incidentes, que estão acontecendo com demasiada frequência", acrescentou.