Após abrir 4 a 0 de vantagem, Alemanha deixa Suécia empatar

BERLIM - Quem viu o baile da Alemanha no primeiro tempo em Berlim, nesta terça-feira, não poderia imaginar que a Suécia poderia tirar forças para buscar o empate. Num dos melhores jogos das Eliminatórias para a Copa de 2014 até aqui, os alemães abriram 4 a 0 em casa, mas, numa reação impressionante, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, os suecos buscaram o empate que parecia impossível.

O primeiro tempo foi todo da Alemanha, que voltou a mostrar o seu novo estilo de jogo, de futebol envolvente. Logo aos 8 minutos, o oportunista Klose recebeu de Reus e fez o primeiro. Sete minutos depois, uma belíssima jogada coletiva. Praticamente todo o ataque alemão tocou bola de primeira até que ela sobrou para Klose fazer mais um.

Cabia mais e Mertesacker fez o terceiro, aos 39. Como depois do intervalo o jogo não mudou, Özil fez o quarto no Estádio Olímpico de Berlim. A Suécia, porém, tirou forças para reagir a partir dos 17 minutos.

O primeiro gol sueco quem fez foi Ibrahimovic, aparecendo livre na área e completando, de cabeça, por sobre Neuer, o cruzamento vindo da esquerda. Logo em seguida, Lustig recebeu pelo lado direito da área, bateu forte, rasteiro, e viu a bola passar por baixo das pernas do goleiro.

Incansável, a Suécia foi para cima e fez o terceiro com Elmander, completando para as redes o passe para trás dado por Kacaniklic. Em busca de mais um gol, os suecos se lançaram ao ataque e foram recompensados aos 47, quando Elm pegou uma sobra na área e bateu forte, sem chances de defesa. De acordo com as estatísticas da Uefa, esse foi o quarto chute da Suécia em direção ao gol no jogo, a sétima conclusão no total.

Apesar de ter perdido os 100% de aproveitamento, a Alemanha continua liderando o Grupo C, com 10 pontos, três a mais que a Suécia. Em terceiro está a Irlanda, que venceu as Ilhas Faroe por 4 a 1, fora de casa, e foi a seis pontos. A Áustria também goleou, fazendo 4 a 0 no Casaquistão em Viena, e chegou a quatro pontos. Alaba, do Bayern de Munique, o terceiro gol austríaco.