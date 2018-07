Após absolvição, Corinthians provoca Gre-Nal: 'Põe no DVD'

O Corinthians ironizou Internacional e Grêmio logo após ser absolvido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no 'caso Petros'. O clube paulista usou as redes sociais para provocar os rivais gaúchos, que se uniram e foram parte interessada no processo. Isso porque a dupla Gre-Nal se beneficiaria na briga por uma vaga na Libertadores caso o Corinthians perdesse quatro pontos no Campeonato Brasileiro.

No Instagram, o Corinthians postou uma montagem de uma foto do meia Petros comemorando um gol e uma frase: 'Põe no DVD', com discos vermelhos e azuis - cores de Internacional e Grêmio. Já no Twitter, o clube paulista postou uma imagem de uma pilha de DVDs.

A provocação com DVDs remete à final da Copa do Brasil de 2009 entre Corinthians e Internacional. Na época, ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, gravou um DVD com lances de supostos erros de arbitragem a favor do Corinthians, que acabou sendo campeão do torneio.