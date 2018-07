Após ação do MP, jogo da seleção pode mudar de Manaus para Brasília

O jogo da seleção brasileira contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa de 2018, na Rússia, marcado para o dia 6 de agosto na Arena Amazônia, em Manaus, poderá ser transferido para Brasília. Isso ocorrerá se persistir o impasse entre a CBF e o Ministério Público do Amazonas por causa do preço estipulado para os ingressos. Os valores que estão sendo cobrados variavam de R$ 110 (meia-entrada para a arquibancada superior) e R$ 400 (para o setor Vip do estádio).

As vendas estão suspensas desde quinta-feira, depois que a Justiça do Amazonas acatou o pedido feito pelo MP. Além de pedir a redução do valor dos bilhetes, também é pedido que seja estabelecido valor fixo (R$ 16,50) como taxa de conveniência cobrada nas entradas adquiridas pela internet. Na manhã desta segunda-feira aconteceu uma audiência de conciliação em Manaus, mas não houve definição.

A CBF pediu 48 horas para analisar a proposta feita pelo MP, entre elas a de redução média de 30% no valor dos ingressos - o mais barato cairia para cerca de R$ 60, mais a taxa de conveniência. Se não houver acordo, o local da partida deverá mudar.

Oficialmente, a CBF não admite pensar em outro local para o jogo com os colombianos. Mas o estádio Mané Garrincha é possibilidade analisada. A redução de valores, num porcentual considerado alto, também é tida como inviável.