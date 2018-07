Após acertar com a Udinese, Jadson reforça o Botafogo

O Botafogo ainda não oficializou o negócio, pois precisa entrar em acordo com a Udinese para o pagamento de 2,5 milhões de euros referentes à transferência do volante.

Ter Jadson pelo menos até o meio do ano é importante para Oswaldo, que tem desfalques importantes no meio de campo. O veterano Renato lida com uma lesão persistente no quadril e não tem volta garantida ao time no fim de semana. O meia Andrezinho tem quadro ainda mais grave, com lesão no púbis.

Outro jogador no estaleiro é o zagueiro Antônio Carlos. Ele se recuperou de estiramento na coxa esquerda, mas ainda precisa de melhor condicionamento físico e não deve voltar contra o Madureira. Poupado na goleada sobre o Quissamã, Bolívar retorna ao time.